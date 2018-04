Crimes violentos dispararam no Reino Unido

Os números falam por si e geraram um alerta nacional: os crimes violentos no Reino Unido têm aumentado exponencialmente. As autoridades apontam para uma subida de 22% nos crimes com recurso a armas brancas e 11% com armas de fogo. No mês de fevereiro, Londres registou mais homicídios do que Nova Iorque. Este balanço inclui as vítimas de ataques terroristas na capital britânica e em Manchester.

Os atos criminosos com veículos dispararam 17% e os roubos 9%. Apesar de ser um contexto que se alastra a todo o país, a realidade de Londres é considerada particularmente preocupante.