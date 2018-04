Cientistas estão a investigar o eventual impacto das alterações climáticos no planeta no colapso dos glaciares laterais do Geladaindong, uma montanha com mais de 6600 metros de altitude. A operação está incluída num programa anual da Academia de Ciéncias Chinesa destinado a presrvar o ecossistema junto ao rio Yangtze no planalto de Tibet-Qinghai.