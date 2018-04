Os ABBA regressam com duas novas músicas

O grupo sueco anunciou que regressou aos estúdios e que está a trabalhar em duas novas canções.

Uma das músicas, "I Still Have Faith in You" será interpretada em dezembro, por Benny Anderson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetta Fältskog e Björn Ulvaeus, num programa especial de televisão, produzido pela NBC e pela BBC.

O grupo apresentou-se, pela última vez ao vivo em 1982.

A banda sueca teve vários êxitos entre 1972 e 1982 como, por exemplo: "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Fernando", "Chiquitita", "The Winner Takes it All" ou "Gimme, Gimme, Gimme".

Os ABBA venderam mais de 400 milhões de álbuns em todo o mundo.