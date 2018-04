No Dia Internacional do Jazz conhecemos o Hot Clube de Portugal

No Dia Internacional do Jazz, visitamos o mais antigo clube de jazz europeu em atividade.

O Hot Clube de Portugal fez 70 anos em março mas a festa vai continuar até ao final do ano, com programação e convidados especiais. O saxofonista Joe Lovano deu pessoalmente os parabéns ao clube de jazz português.

O Hot Clube de Portugal foi fundado a 19 de março de 1948, quando Luiz Villas-Boas, um dos principais divulgadores do jazz em Portugal, preencheu a ficha de sócio número um. Desde aí, a história do clube confunde-se com a história do jazz no país. Por lá passaram músicos consagrados e formaram-se várias gerações de músicos portugueses.

Foi considerado um dos cem melhores clubes de jazz do mundo pela revista americana “DownBeat” e foi eleito um dos dez melhores clubes de jazz europeus pelo britânico “The Guardian”.

Um lugar intimista e cheio de memórias dentro e fora do palco.

Setenta anos de história marcada pela partilha entre o público e os artistas.