Dezenas de milhares de pessoas à procura de lama abençoada na China

Os chineses da etnia Wa veneram a cor preta e consideram que é um símbolo de saúde. A lama "Niangbuluo" que é usada no Carnaval "Monihei" é escura e contém extratos de plantas. "Monihei significa literalmente "pintar-se de preto". A etnia Wa acredita que quanto mais escuro alguém fica ao cobrir-se de lama, mais abençoada será a vida.

O Carnaval "Monihei" decorre na província de Yunnan, no sudoeste do país, junta dezenas de milhares de pessoas, incluindo muitos turistas. As celebrações são feitas ao ritmo de tambores e as mulheres da etnia Wa abanam os longos cabelos enquanto dançam.