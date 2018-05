Liga Europa: A final de Lyon opõe Atlético de Madrid e Marselha

Tamanho do texto

Os espanhóis venceram o Arsenal de Inglaterra na segunda mão de uma meia-final que havia ficado empatada a um golo no duelo de Londres.

Um golo do hispano-brasileiro Diego Costa já no tempo extra da primeira parte decidiu a derradeira partida europeia do treinador Arsène Wenger à frente dos ingleses.

Na Áustria, o RB Salzburgo ainda conseguiu anular a desvantagem consentida no sul de França.

Já na segunda parte, uma arrancada imparável de Haidara só parou com a bola no fundo da baliza dos franceses.

Pouco depois, um autogolo de Sarr acabaria por custar o prolongamento ao Marselha.

Os austríacos só não tiveram antídoto para a entrada em campo de Rolando.

O defesa central português apontou aos 116 minutos o golo que acabaria por dar à derrota dos franceses um verdadeiro sabor a triunfo.

O golo fora carimbou o visto do Marselha para a final de Lyon.