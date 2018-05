Fissura gigante rasga paisagem neozelandesa

A paisagem da Nova Zelândia é conhecida por fazer cortar a respiração e pelos vistos os cortes não se ficam por aí. Uma fissura com mais de 200 metros de comprimento e profundidade suficiente para abranger um prédio de seis andares formou-se do dia para a noite mudou radicalmente o dia-a-dia de uma quinta nas proximidades de Rotorua e deixou a nu alguns segredos do passado. De acordo com o vulcanologista Bradley Scott, a fissura revelou depósitos vulcânicos com 60 mil anos.