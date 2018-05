Navalny e mais de mil opositores de Putin detidos na Rússia

Tamanho do texto

E, subitamente, a dois dias da investidura de Vladimir Putin no seu quarto mandato como presidente, o líder da oposição russa é detido.

No meio da multidão na capital, havia quem perguntasse "como é possível alguém ocupar o poder durante 20 anos?", salientando que isso só demonstra não haver "uma verdadeira concorrência política no país" e que, mal isso aconteça na corrida presidencial, "as mudanças vão ocorrer rapidamente".

Uma manifestante afirmava ter vindo protestar "contra a corrupção, contra as autoridades que impedem as pessoas de falarem, de exprimirem as suas opiniões".

Entre os cânticos desta jornada de protesto, podia ouvir-se palavras de ordem como "Abaixo o Czar!". Putin saiu novamente vitorioso das últimas eleições, desta feita com mais de 76% dos votos.