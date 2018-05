Donald Trump anuncia esta terça-feira a sua decisão sobre o acordo com o Irão

Tamanho do texto

Donald Trump vai anunciar esta terça-feira, às 14h em Washington, a sua decisão sobre o acordo nuclear com o Irão.

A informação foi revelada pelo próprio presidente norte-americano, na sua conta do Twitter.

Trump nunca escondeu o seu desacordo com o documento assinado em 2015 e, sobre esta matéria, a diplomacia europeia não tem poupado esforços para tentar convencer Washington a não abandonar o acordo.

De visita oficial aos Estados Unidos, o ministro britânico dos negócios estrangeiros foi recebido em Washington pelo vice-presidente Mike Pence.

Num artigo de opinião que assinou neste domingo no “New York Times”, Boris Johnson escreve que o acordo tem fraquezas que podem ser corrigidas e defende que apenas o Irão vai ganhar com o fim do acordo nuclear.