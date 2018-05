Putin toma posse como Presidente da Rússia pela quarta vez

Tamanho do texto

Perante 6 mil convidados, Putin subiu ao púlpito e com a mão direita pousada na Magna Carta, jurou respeitar e defender os Direitos e Liberdades dos cidadãos, defender a soberania do país e fazer cumprir a Constituição.

O Presidente russo referiu também que o país aprendeu a defender os seus interesses e recuperou o orgulho pela pátria e pelos valores tradicionais.

Putin revelou ainda o seu foco nos próximo 6 anos.

"O nosso objetivo é ter uma Rússia para todos, um país onde os sonhos de cada um se poderão concretizar. Enquanto Chefe de Estado, farei o meu melhor para aumentar a força, a prosperidade e a glória da Rússa"

Putin foi reeleito em Março, com mais de 76 por cento dos votos.

Quando terminar o mandato de 6 anos, terá estado no poder 24 anos (como Presidente e Primeiro-ministro) superando assim o ditador Estaline como o governante que mais tempo esteve no Kremlin.

Uma sondagem publicada hoje pelo Centro Levada, uma organização independente russa, revela que cerca de metade dos russos (47%) considera que nos 18 anos que já leva no poder, incluindo o período em que foi primeiro-ministro do país (2008-2012), Putin conseguiu devolver o país à condição de grande potência mundial.

Por outro lado, 45 por cento dos inquiridos diz que o presidente russo não conseguiu garantir uma distribuição mais justa da riqueza do país.

Para este último mandato como Presidente, Putin definiu como prioridade tirar a Rússia do atraso económico sem modificar a política externa.

No último discurso do Estado da Nação, Putin admitiu que a Rússia ainda é um país com 30 milhões de pobres e tem um atraso tecnológico. Propõe-se superar estes problemas durante este mandato e alcançar o Ocidente em termos de riqueza e de desenvolvimento tecnológico.

Os analistas acreditam que Putin deverá iniciar reformas dolorosas na sociedade russa. Reformas como o aumento da idade da reforma, a subida dos impostos para as empresas e cidadãos, a redução do papel do Estado na Economia e dar mais liberdade à iniciativa privada. Medidas que tem vindo a falar há vários anos e que, se forem postas em prática, deverão afetar a sua até agora inquestionável popularidade,

Ao nível da política da externa, não se prevêm alterações. O conflito no leste da Ucrânia deve manter-se, tal como a ajuda de Moscovo às forças populares do Ocidente, que alimentam as acusações de ingerência nos processos eleitorais e que tiveram como consequência as sanções económicas internacionais que o país sofre.

A tomada de posse de Vladimir Putin aconteceu um dia depois de cerca de 1.600 opositores ao presidente russo ter sido detidos, incluindo o líder da oposição política no país, Alexei Navalny.

As detenções aconteceram durante os protestos de rua, realizados em mais de 90 cidades russas e que foram convocados por Navalny para contestar o que diz ser o estilo autocrático de Vladimir Putin.

O Conselho da Europa - instituição paneuropeia da qual a Rússia faz parte - já veio pedir a libertação destes opositores políticos pacificos, ao mesmo tempo que diz estar preocupado com a ação violenta da polícia e com as detenções massivas nestes protestos.