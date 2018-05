Animais que encantam... antes e depois de nascer

A obra terminou há muito mas a grua de 30 metros permanece teimosamente no local em Porrentruy, na Suíça. Tudo porque tem um inquilino especial, no topo encontra-se um ninho de cegonha com três ovos. Enquanto não chocarem, a grua permanecerá no local.

Na Alemanha, todas as atenções estão voltadas para o Jardim Zoológico de Berlim, onde um pequeno urso de quatro meses conheceu esta terça-feira pela primeira vez o mundo ao ar livre. A cria tem feito as delícias dos visitantes e ainda não tem nome.