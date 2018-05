Líderes europeus determinados a manterem acordo com o Irão

Tamanho do texto

Os líderes dos países europeus signatários do acordo comprometem-se a fazer tudo para salvar o documento que limita as ambições nucleares do Irão.

Os riscos de ver o acordo cair por terra são agora mais reais, após a retirada dos Estados Unidos.

Angela Merkel garante: “Continuamos comprometidos com este acordo e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o Irão manterá as suas obrigações no futuro".

Theresa May apressou-se a dizer no parlamento: "O acordo nuclear vai continuar e este é o ponto de vista que partilhamos com a chanceler Merkel e o presidente francês, Macron”.

Emmanuel Macron, por seu turno, telefonou a Hassan Rouhani pedindo que o Irão continue a respeitar o acordo e propondo negociações mais alargadas.

As autoridades iranianas preparam-se para se encontrarem já na próxima semana com representantes da França, Reino Unido e Alemanha, sob a pressão do líder religioso Ali Khamenei que não se coibiu de afirmar: "Não confio nesses três países".

A manutenção do acordo pode depender também da capacidade das empresas internacionais em continuarem a negociar com o Irão, independentemente da ameaça de sanções da parte de Washington.