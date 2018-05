Celtics marcam encontro com LeBron James

Tamanho do texto

Kyrie Irving já terminou a temporada com uma lesão, Gordon Hayward mal vestiu a camisola dos Celtics, mas mesmo sem os dois craques a equipa de Boston soma e segue e carimbou o passaporte para a final da Conferência de Leste da NBA com uma vitória por 114-112 frente aos 76ers.

Os Celtics continuam a sonhar com o primeiro título em dez anos e apesar da boa réplica do conjunto que viajou desde Philadelphia, nos momentos decisivos a equipa da casa esteve irrepreensível. O grande destaque vai para o "rookie" Jayson Tatum, que terminou o encontro com 25 pontos.

A formação de Boston tem agora pela frente os Cleveland Cavaliers, de LeBron James. Um duelo que promete fazer faísca, mas não tanto como a "final antecipada" a oeste, entre os Houston Rockets, a melhor equipa da temporada regular, e os campeões em título, Golden State Warriors.