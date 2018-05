Processo contra Manuel Vicente remetido para Angola

Tamanho do texto

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu esta quinta-feira que o processo de que é alvo o ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, suspeito de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, pode ser enviado para Angola.

O Ministério Público português já disse que não pretende recorrer da decisão e tanto o presidente, como o primeiro-ministro e o chefe da diplomacia portuguesa afirmaram que desaparece assim o único fator "irritante" nas relações entre os dois países.

Arguido na Operação Fizz, Manuel Vicente é suspeito de corromper o ex-procurador Orlando Figueira, pagando 760.000 euros para ver arquivados dois processos, nomeadamente um relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril, em 2008, com o alegado intuito de lavar dinheiro.

Figueira e os restantes dois arguidos continuarão a ser julgados no Campus da Justiça, em Lisboa.