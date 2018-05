Próximo governo italiano pode afastar-se de Bruxelas

Tamanho do texto

O compasso de espera que Itália vive há mais de dois meses terá os dias contados. O presidente Sergio Mattarella quer um governo formado até ao próximo domingo. É, portanto, natural que todo o país esteja a olhar para estes dois homens: Matteo Salvini, líder da Liga, e Luigi Di Maio, dirigente do Movimento Cinco Estrelas, ambos em negociações. E ambos com ideias controversas e eurocéticas, nomeadamente no que respeita aos limites orçamentais impostos por Bruxelas.

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, declara que "não faz qualquer sentido falar em afastamento da Europa, assim como não faz qualquer sentido falar em abandonar a moeda europeia. Seria uma decisão masoquista. Acredito que a esmagadora maioria dos italianos defende o seu país e a Europa".