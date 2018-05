Velho amigo de Orbán sobe ao top dos mais ricos

O homem que tem segunda fortuna da Hungria teve uma ascensão recorde na lista dos mais ricos do país: De 16 mil euros de lucro em 2008 para 500 milhões em 2017.

Lőrinc Mészáros começou a carreira profissional como técnico de gás e é amigo de infância do atual primeiro-ministro húngaro. Quando Viktor Orbán se instalou no poder, Mészáros tinha uma companhia de construção civil; Nesta altura são já 150.

O amigo do atual primeiro-ministro não desmente que a ligação seja parte do seu sucesso. A Átlátszó, uma organização não governamental de promoção da transparência na Hungria, fez as contas e calcula que as empresas de Mészáros receberam quase 500 milhões de euros só em adjudicações nos últimos 7 anos.

Antónia Rádi, jornalista e ativista da organização, considera que "ele pode tornar-se no homem mais rico deste país e da Europa Central". Mais, se a fortuna de Mészáros continuar a crescer ao ritmo dos últimos anos, em 2024 será o homem mais rico do mundo.