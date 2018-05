Aliança opositora de Xanana Gusmão vence legislativas

Três anos depois de deixar o cargo, Xanana Gusmão vai regressar à liderança do governo em Timor-Leste. A coligação da oposição que lidera, a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), venceu as legislativas antecipadas com maioria absoluta, conquistando 34 dos 65 assentos do parlamento timorense.