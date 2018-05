Hamilton vence GP de Espanha e ganha distância no Mundial

No circuito de Montmeló, em Barcelona, o britânico da Mercedes saiu do primeiro lugar da grelha e liderou a prova de fio a pavio.

A dificuldade em fazer ultrapassagens no circuito catalão, confirmou mais uma vez a tradição.

Nas 28 edições da prova, 20 foram ganhas por quem saiu da pole position.

O finlandês, Valtteri Bottas, foi segundo classificado e deu a primeira dobradinha da época à Mercedes.

No terceiro lugar terminou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, seguido do Ferrari de Sebastien Vettel.

No campeonato do Mundo, Hamilton tem agora 95 pontos, mais 17 que Vettel.

Bottas é terceiro da classificação e Kimi Raikonnen, que este domingo abandonou a corrida com um problema no motor, é quarto classificado.

A próxima prova do Mundial é o Grande Prémio do Mónaco, a 27 de maio.