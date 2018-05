Iron Fly arranca nos Alpes... a pé

Tamanho do texto

Uma primeira etapa debaixo de chuva e essencialmente a caminhar: não foi da melhor forma que arrancou, nos Alpes italianos, mais uma edição do Iron Fly. Uma competição particular, que consiste em completar, num máximo de sete dias, um circuito de 458 quilómetros usando como únicos meios de locomoção um parapente ou as próprias pernas.

As más condições meteorológicas obrigaram os atletas a abandonar rapidamente a opção preferida de voar. Um italiano explica que "foi muito difícil" e que teve de aterrar, depois de passar "bastante tempo [...] à espera que a chuva se afastasse".