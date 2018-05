Mahmoud Abbas hospitalizado por pneumonia

Informações divulgadas na segunda-feira dão conta de que Mahmoud Abbas estaria a receber tratamento por uma infeção pulmonar que pode ser pneumonia.

No domingo, o líder da Autoridade Palestiniana foi admitido para tratamentonum hospital situado em Ramallah, na Margem Ocidental. Foi a terceira vez no espaço de uma semana que Abbas foi hospitalizado.

Os médicos afirmam que Abbas ficará internado durante vários dias.

A última aparição pública do líder palestiniano, de 82 anos de idade, foi no dia 18 de maio na companhia do presidente do Panamá.

As imagens agora divulgadas têm como objetivo afastar rumores relativamente ao estado de saúde do líder da Autoridade Palestiniana e ao futuro da sua liderança.

Inicialmente os médicos haviam dito que Mahmoud Abbas foi hospitalizado na sequência de uma intervenção cirúrgica aos ouvidos.