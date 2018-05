Líder da Autoridade Palestiniana teve alta após uma semana de internamento

À saída do hospital, Abbas garantiu que vai voltar ao trabalho o mais rápido possível. "Quero expressar o meu apreço pelo nosso povo em todo o mundo, por todos os que se preocuparam com a minha saúde. Quero também dizer que a nossa nação está de boa saúde e que vamos cumprir o nosso objetivo de estabelecer um Estado independente da Palestina com capital em Jerusalém", garantiu o líder palestiniano.

Uma comparação entre a saúde de Abbas e do território ocupado. Recorde-se que o internamento do presidente palestiniano aumentou ainda mais os rumores sobre o sucessor no poder na Autoridade Nacional Palestiniana e aconteceu no momento em que vários países transferiram as embaixadas de Israel para Jerusalém.