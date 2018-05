Parabéns, Agnès Varda!

Realizadora, cenógrafa, atriz, artista plástica, feminista - uma mão cheia de designações que caracterizam, mas não chegam para definir a personalidade de Agnès Varda . Este ano esteve ao lado de Cate Blanchet entre as 82 mulheres que desfilaram em Cannes a favor de uma maior representação feminina no Cinema .

Nas duas décadas seguintes, dirige mais de duas dezenas de obras.

1985 marca um ponto de viragem na carreira da realizadora. O filme "Sans Toit Ni Loi", com Sandrine Bonnaire como protagonista, ganha um Leão de Ouro em Veneza e quatro Césares, da Academia Francesa.

Em 2008, leva a sua vida para o grande ecran. Chamou ao filme "As Praias de Agnès".

Ganhou vários prémios ao longo da carreira. Sobretudo na Europa. Este ano, foi distinguida com o Óscar honorário da Academia norte-americana de Cinema. No mesmo ano em que foi nomeada na categoria de Melhor documentário, com "Olhares Lugares", uma obra que dirige com a filha, Rosalie Varda.

Tornou-se com este documentário na mais velha realizadora a ser nomeada para os Óscares.

Aos 90 anos, continua a preencher todos os dias. No presente, ou, como disse numa entrevista recente, "sem nostalgia".