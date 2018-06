Catedral de Balgradi e o início da era de Ouro da Geórgia

Claudio Rosmino, euronews: "A catedral de Bagrati é uma das principais atrações turísticas da cidade. Herdou o nome do rei Bagrat III, que a mandou construir nos primeiros anos do século XI. Desde então é um dos marcos da arquitetura georgiana".

A catedral sofreu grandes danos durante séculos e foi gradualmente reconstruída de 1952 a 2012.

"A Catedral de Bagrati encontra-se numa cidade histórica com 3500 anos. Uma das mais antigas cidades do mundo. A construção da catedral foi o início de uma era de ouro na Geórgia. Durante séculos, Bagrati manteve-se um símbolo do país, com elevados padrões de educação e cultura", conta Sulkhan Kuprashvili, docente de História da universidade de Kutaisi.

A catedral de Bagrati é agora usada apenas para cultos religiosos.