Novak Djokovic cai com estrondo nos 'quartos' de Roland Garros

O campeão de 2016 e ex-número um do mundo caiu em quatro sets, com os parciais de 6-3, 7-6, 1-6 e 7-6, após quase três horas e meia de encontro.

O atual número 72 do mundo é o jogador com o ranking mais fraco nas meias-finais do Grand Slam francês no século XXI e vai agora medir forças contra Dominic Thiem.

O tenista austríaco, oitavo da hierarquia ATP, repete a presença nas 'meias' pelo terceiro ano seguido, depois de afastar Alexander Zverev.

Dominic Thiem aproveitou os problemas físicos do rival alemão para se impor em apenas três sets, com os parciais de 6-4, 6-2 e 6-1.