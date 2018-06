Nos Açores, Marcelo diz que há "muitos Portugais"

Tamanho do texto

Durante dois dias a capital portuguesa foi Ponta Delgada e os festejos do 10 de junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foram feitos nos Açores.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa quis assim homenagear o arquipélago e região autónoma, relembrou o progresso que o território teve nas últimas décadas e a importância do estatuto de autonomia.

No discurso, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não há um, mas "muitos Portugais que contribuem para a riqueza do país e não podem ser discriminados". Os Açores foram uma etapa a caminho dos Estados Unidos - Boston, Massachussets e Providence, Rhode Island - onde o presidente, o primeiro-ministro António Costa e o presidente do governo autónomo dos Açores, Vasco Cordeiro, vão continuar a celebrar o 10 de junho junto das comunidades portuguesas.