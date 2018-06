"Breves de Bruxelas": guerra comercial e asilo

Tamanho do texto

As negociações para um acordo comercial entre a União Europeia e a Austrália tiveram início, oficialmente, esta segunda-feira, durante a visita da comissária europeia para o Comércio, Cecília Malmstrom, a Camberra.

O objetivo é derrubar as barreiras ao comércio de bens e serviços, criar oportunidades para pequenas e grandes empresas, bem como estabelecer regras ambiciosas que contribuam para moldar o comércio global.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia diária destacamos, ainda, a diminuição em 44% dos pedidos de asilo na União Europeia, em 2017, de acordo com o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

A maioria dos requerentes de asilo chegou à Europa através das rotas do leste e do centro do mar Mediterrâneo, mas começa a notar-se um aumento na rota ocidental, mais próxima da Península Ibérica.