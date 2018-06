Fair-play, alegria e boa disposição marcaram as horas dos adeptos de Colômbia e Japão antes do jogo de estreia no Mundial da Rússia. Em Saransk, onde a seleção nipónica viria a impor-se com um surpreendente triunfo por 2-1 na abertura do grupo H, o convívio dos fãs decorreu sem incidentes e com tranquilidade.