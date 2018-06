Uruguai empurra Rússia para o segundo lugar

Tamanho do texto

Uruguai fecha fase de grupos com chave de ouro: invicta e sem golos sofridos.

Luis Suarez inaugurou o marcador logo aos 10 minutos. O primeiro de 3 golos do Uruguai contra uma Rússia resignada que não consegui marcar e que perdeu um jogador no minuto 36. Smolnikov foi expulso por acumulação de amarelos.

Luis Suarez foi eleito o homem do jogo.

Arábia Saudita e Egipto entraram no campo sem pontos. Um jogo pela honra que terminou a favor da selecção de Riade.

Mohamed Salah marcou um solitário golo para o Egipto, mas recusou celebrar.

As contas do grupo ficam fechadas. O Uruguai garante o primeiro lugar do grupo. A Rússia passa aos oitavos em segundo.

A seguir

Uruguai - Portugal - 30 Junho, em Sochi

Espanha - Rússia - 1 Julho, em Moscovo