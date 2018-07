Em túnica vermelha por Tunick

Tamanho do texto

com

Cerca de 500 australianos posaram nús para uma produção do fotógrafo dos Estados Unidos, Spencer Tunick , num desafio ao inverno no Hemisfério Sul.

O trabalho de Tunick fez com que posassem, usando apenas túnicas vermelhas semi-transparentes, com uma temperatura exterior de apenas 7º centígrados, com algum vento.

A sessão fotográfica teve lugar à porta de um supermercado de uma conhecida rede australiana, em Prahran, região de Melburne.

Isto ainda que, no início, os proprietários se tivessem recusado a ceder o espaço.

O motivo apresentado foi o temor a possíveis incómodos causados aos clientes durante o fim-de-semana.

Tunick propôs então que as fotografias fossem feitas a uma segunda-feira de manhã.