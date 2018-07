Segunda vítima de ataque com novitchok deixa hospital

Tamanho do texto

Charlie Rowley, um dos dois britânicos envenenados pelo agente neurotóxico novitchok, teve hoje alta do hospital de Salisbury.

Rowley encontrava-se internado desde 30 de junho. Dawn Sturgess, a outra vítima, morreu no dia oito de julho.

O casal apresentou os mesmos sintomas registados pelo ex-espião russo Serguei Skripal e pela sua filha Yulia a quatro de março, quando foram internados no mesmo hospital.

Skripal e a filha foram hospitalizados em estado crítico, mas sobreviveram e acabaram por ter alta médica depois de várias semanas de internamento.

O laboratório de Ciência e tecnologia de defesa de Porton Down confirmou que a substância que provocou o envenenamento do casal foi o agente novitchok, também utilizado no ataque contra os Skripal.

O chamado caso Skripal provocou uma crise diplomática que se traduziu numa ação coordenada inédita para a expulsão de diplomatas russos de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e dois terços dos países membros da União Europeia (UE), a que a Rússia respondeu com a expulsão de diplomatas ocidentais.