Dois homens holandeses foram acusados depois de uma "grande apreensão de cocaína" no Canal da Mancha. A operação teve lugar num iate no porto de pesca de Newlyn, na Cornualha.

De acordo com a Agência Nacional do Crime do Reino Unido, ainda não se sabe a quantidade exata de droga apreendida. "Os envolvidos na importação de grandes quantidades de droga fazem parte de um sério crime organizado e estão na nossa mira. Tentamos impedir que as drogas entrem no país como sempre fizemos". Disse Andrew Quinn da Agência Nacional do Crime.

Por razões de segurança pública, a polícia encerrou temporariamente o porto que abriga uma das maiores frotas pesqueiras do Reino Unido, enquanto a operação de busca decorria a pouca distância da costa.