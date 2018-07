Conversa de Trump sobre pagamento a ex-modelo da Playboy gravada secretamente

Tamanho do texto

O seu antigo advogado, Michael Cohen, gravou secretamente uma conversa do presidente dos Estados Unidos sobre pagamentos a uma ex-modelo da Playboy. A antiga modelo da revista masculina é Karen McDougal - que diz ter tido um caso com Donald Trump.

As gravações foram encontradas durante uma operação de busca do FBI na casa de Michael Cohen, no início deste ano, em Nova Iorque. A gravação terá sido feita dois meses antes das eleições, mas o escândalo rebenta agora.

As autoridades estão a investigar as potenciais transferências de dinheiro recebidas por mulheres que alegam ter tido um relacionamento com Trump.

Michael Cohen não foi acusado, mas está sob investigação por fraude fiscal e bancária assim como por potencial violação da Lei Eleitoral.