Amazon com os maiores lucros trimestrais da sua história

Com mais de dois mil milhões de euros de abril a junho, a gigante norte-americana Amazon anuncia o maior lucro trimestral desde que foi fundada.

Para os ganhos contribuiram, em grande parte, os serviços de armazenamento de dados - a cloud, e a divisão de publicidade.

São lucros que excedem as expectativas de Wall Street. No mesmo exercício do ano passado, os ganhos da Amazon ultrapassaram os cento e noventa e cinco milhões de euros.

A empresa com sede em Seattle eliminou centenas de postos de trabalho no início do ano, o que poderá ter contribuido para reduzir custos.

Conhecidos os resultados, as ações da tecnológica subiram até quatro por cento no índice Nasdaq.

Um alívio para os investidores depois dos alertas por causa dos resultados de outro gigante norte-americano, a Facebook, que viu as as ações desvalorizar 19%, numa tendência que fez tremer o setor da tecnologia.