Uma pessoa morreu num incêndio no Condado de Shasta, norte da Califórnia, na sexta-feira. As chamas consumiram casas e destruiram infraestruturas, de postes elétricos a candeeiros públicos. A vítima mortal era operador de maquinaria pesada no Condado. O jornal Sacramento Bee diz que o fogo atravessou o Rio Sacramento e que ameaçava casas na região da cidade de Redding, no final da semana.