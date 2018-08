Dois mortos em Gaza apesar da trégua

Tamanho do texto

Depois de uma noite tranquila, milhares de pessoas participaram, pela vigésima sexta-feira consecutiva, nos protestos inseridos na Grande Marcha do Retorno.

As imagens que chegam do terreno mostram pneus a serem queimados e arremessados para o lado israelita, que respondeu com bombas de de gás lacrimogéneo

Esta sexta-feira, a União Europeia deixou o alerta para o agravamento da situação em Gaza.

Em comunicado, o Serviço Europeu de Ação Externa sublinhou que a escalada da violência dos últimos dias revela o perigo iminente de um novo conflito na região.