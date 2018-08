As duas Coreias confirmam cimeira de líderes em Pyongyang

As duas coreias anunciaram uma nova cimeira para o mês de setembro. O encontro entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in decorrerá em Pyongyang, mas a data não foi ainda divulgada.

É a primeira vez, nos últimos dez anos, que os líderes dos dois países se encontram na capital norte-coreana.

A última reunião ocorreu no mês de abril, na aldeia de Panmunjom, na zona desmilitarizada que separa os dois territórios.

Esta segunda-feira, as delegações dos dois países reúnem-se para preparar os detalhes do encontro dos líderes. O representante da Coreia do Norte referiu que é preciso ultrapassar "obstáculos", sem divulgar quais e sublinhou que há conversações em torno das questões humanitárias, acrescentando que Kim Jong Un e Moon Jae-in vão falar da desnuclearização da Coreia do Norte e de um plano de paz para a península da Coreia.

Após dois anos de tensões crescentes, as relações estão agora mais amistosas. Os dois países prevêm para a próxima semana, um enconto de famílias separadas desde a Guerra da Coreia, nos anos 50.