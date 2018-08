Adiada parada militar desejada por Trump

O Pentágono confirmou isso mesmo depois das informações que vieram a público esta quinta-feira.

De acordo com fontes, citadas pelas agências de notícias Associated Press e France-Presse, os custos do evento superam os 80 milhões de euros. Mais do triplo do valor inicialmente previsto.

Seduzido pelo desfile militar francês do 14 de julho, o Presidente dos EUA defendeu a organização de um desfile semelhante por ocasião do feriado nacional de 4 de Julho, em Washington. Uma oportunidade para os americanos reconhecerem os militares mas que foi criticada pelos opositores que invocaram uma postura própria de um dirigente de um regime autocrático.