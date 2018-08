A Força Aérea Indiana divulgou um vídeo do resgate de uma criança, com recurso a um helicóptero, numa das zonas mais afetadas pelas inundações mortíferas no Estado de Kerala. Para além de meios aéreos, as forças indianas estão a recorrer a centenas de embarcações para resgatar as populações cercadas pelas águas. As cheias fizeram mais de 200 vítimas mortais nas últimas duas semanas e mais de 725.000 deslocados.