As novas tecnologias anti-drones atraem os mais ricos

Uma ameaça que chega do céu. Os drones podem representar, para os serviços de segurança, um alvo a abater. Foi o que aconteceu durante um discuro do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, em Caracas. O objetivo seria, de acordo com o Executivo venezuelano, assassinar o chefe de Estado com recurso a explosivos.

Para combater esta nova ameaça é preciso inovar. A start-up britânica Drone Defense concebeu um sistema que interfere com o controlo dos aparelhos à distância.

"Se um agente de segurança se apercebe de um drone e se entende que se trata de uma ameaça, pode usar este dispositivo. O drone é imediatamente desligado, " explica Richard Gill, diretor da Drone Defence.