Papa Francisco vai reunir-se com vítimas de abuso sexual na Irlanda

Tamanho do texto

O Papa Francisco vai encontrar-se com vítimas de abuso sexual cometido por sacerdotes da Igreja Católica durante a visita à Irlanda, no próximo fim de semana.

A notícia foi avançada pelo porta-voz do Vaticano, Greg Burke.

O Sumo Pontífice poderá, ainda, abordar o assunto num dos discursos que irá fazer naquele país.

O líder da Igreja Católica quebrou o silêncio esta segunda-feira, escrevendo uma carta aberta a todos os fiéis onde repudia e condena os crimes de pedofilia cometidos por padres ao longo das últimas décadas.

Francisco disse mesmo estar envergonhado e arrependido pela forma como a Igreja tem lidado com os casos. O Papa lamentou, ainda, que as crianças tenham sido abandonadas no seu sofrimento.

A missiva surge depois de uma investigação do Supremo Tribunal do estado norte-americano da Pensilvânia ter revelado que mais de mil crianças terão sido abusadas sexualmente por mais de três centenas de sacerdotes ao longo dos últimos 70 anos.

As dioceses, em causa, terão acobertado os casos.

Na segunda-feira, em Santiago do Chile, centenas de vítimas de abusos sexuais por padres exigiram justiça e o fim da cortina de silêncio imposta pelas autoridades eclesiásticas.