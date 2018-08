Seca reduz leito do Danúbio a mínimos

Tamanho do texto

A onda de calor que este verão se abateu sobre a Europa fez com que os leitos dos grandes rios do Velho Continente atingissem níveis mínimos.

No rio Danúbio, o nível da água recuou para 61 centímetros, em Budapeste, na Hungria, mais dez do que a marca mais baixa, registada em 2003.

São muitos os barcos turísticos que ficam no cais.

Os operadores de barcos turísticos desesperam por chuva.

As autoridades limitaram a navegação no segundo maior rio da Europa, levando a perdas de milhares de euros para os operadores.

Para muitos turistas, o cruzeiro no Danúbio termina em Viena, na Áustria.

Em Budapeste, os turistas e moradores acorreram à ponte Margarida onde conseguiram tirar fotografias com uma vista pouco usual da capital húngara, no leito seco do Danúbio.