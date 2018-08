Comunidade Gay espera pelo Papa Francisco na Irlanda

Está prevista uma calorosa receção por parte dos fiéis católicos, mas os ativistas da causa LGBT preparam uma onda de protestos. A inclusão de uma sessão sobre a discriminação dos homossexuais no programa do encontro desencadeou críticas violentas de católicos tradicionalistas, que reuniram milhares de assinaturas para impedir o evento.

"Pretendemos, a uma só voz, reunir-nos coletivamente na comunidade para dizer que queremos uma voz dentro da própria Igreja. Fazemos parte da Igreja, temos a nossa fé e queremos partilhar esta fé com o mundo", disse um dos ativistas da causa LGBT.

A última visita de um pontífice à Irlanda teve lugar há 40 anos. O país que conheceu João Paulo II era muito diferente do atual país que votou sim, em maio, no referendo sobre a legalização do aborto. Um país onde, segundo fontes do governo, um terço dos irlandeses não vive no seio de uma família considerada "tradicional" aos olhos da igreja católica.