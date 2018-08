Francisco carrega cruz do passado da igreja na Irlanda

O peso da cruz nas costas do Papa Francisco em Dublin. Este sábado, o Sumo Pontífice encontrou-se com oito vítimas de abusos sexuais cometidos pelo clero irlandês. Foi uma reunião de mais de uma hora e meia naquele que foi o primeiro dia da viagem à Irlanda para participar no Encontro Mundial das Famílias.

Em 1979, quando o divórcio e os contracetivos eram ilegais, mais de metade da população irlandesa deslocou-se para ver o Papa João Paulo II, hoje quarenta anos depois, o Papa foi recebido por menos pessoas.

Outros tempos, problemas do passado e do presente. Múltiplas investigações na Irlanda revelaram que os líderes católicos protegeram centenas de padres abusadores durante décadas.

Francisco junta-se aos que sentem repugnância. "O falhanço das autoridades eclesiásticas - bispos, padres e outros - em enfrentar adequadamente estes crimes repugnantes deram origem a uma crescente indignação e permanece uma fonte de dor e vergonha para a comunidade católica. Eu próprio partilho esses sentimentos", declarou o Papa.

Mas os banhos de multidão sorriram ao Papa nas ruas de Dublin, um país tradicionalmente católico e conservador. Francisco, um Papa que tenta acompanhar os tempos, mas que está preso no passado pecaminoso da igreja que representa, pediu aos irlandeses para não esquecerem a poderosa força da mensagem cristã que outrora sustentou a Irlanda.

Foram mais de 70 mil pessoas que assistiram a missa de Francisco no encontro mundial das famílias no Estádio Croke Park. A mensagem de Cristo entregue por um Papa envolvido pela sonoridade, dança e fé irlandesas.

Claudio Lavanga, jornalista da Euronews a acompanhar a visita do Sumo Pontífice, explica o primeiro dia de Francisco: "O Papa Francisco encerrou seu primeiro dia aqui na Irlanda aqui no estádio em Dublin, onde presidiu o encontro mundial de famílias, bem, este é o motivo oficial pelo qual ele veio aqui em primeiro lugar, embora, claro, o destaque da O dia foi, o que ele fez e disse sobre o escândalo de abuso sexual que envergonha a igreja católica aqui na Irlanda. Ele reconheceu que causou trauma a tantas vítimas, ele também reconheceu que a Igreja Católica não conseguiu resolver o problema. E ele disse no final do discurso, falando de improviso, que ele queria remover o flagelo do abuso, quaisquer que fossem os custos. Mais tarde, no mesmo dia, ele também se encontrou privadamente a portas fechadas, com oito vítimas de abusos por uma hora e meia. "