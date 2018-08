Dois mortos em ataque com arma branca nos arredores de Paris

O atacante foi abatido pela polícia.

A ação foi reivindicada pelo grupo extremista Estado Islâmico, mas a Procuradoria Antiterrorista de Paris disse não dispôr para já de elementos suficientes para determinar a natureza do ataque.

Segundo o canal de televisão BFM, o homem gritou "Alá é grande" durante o ataque, mas uma fonte do ministério francês do Interior disse que as vítimas poderão ser familiares do atacante e as autoridades estão a tentar determinar se se trataria de uma disputa familiar.