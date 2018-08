Trump terá disponibilizado ajuda para comprar dívida italiana

Tamanho do texto

O encontro entre o líder de Itália e Donald Trump no final do mês de julho, em Washington, não terá ficado só pelos elogios que o presidente norte-americano teceu às políticas de imigração italianas.

Segundo o que avança o jornal diário italiano, Corriere della Sera, o presidente norte-americano terá oferecido a Giuseppe Conte a hipótese de comprar dívida pública italiana.

As três fontes do governo de Itália admitem ao jornal que Donald Trump está disposto a adquirir títulos soberanos de Itália no próximo ano.

Numa altura em que se abre a discussão sobre o Orçamento do Estado para 2019, esta vontade de ajuda externa acaba por vir aliviar a pressão que recai sobre o país.

Há a hipótese do governo italiano pedir ajuda além da que chega do outro lado do atlântico. Paolo Savona, responsável pela pasta dos Assuntos Europeus, falou, recentemente, da possibilidade de conseguir uma garantia de ajuda de compra de dívida vinda de Moscovo.

Tudo está em cima da mesa, mas esta possibilidade torna-se mais real quando Matteo Salvini é, assumidamente, defensor do regime russo.