Incêndio em hotel chinês faz 19 mortos

Um incêndio num hotel na cidade de Harbin, capital da província de Heilongjiang, no nordeste da China, provocou hoje a morte de pelo menos 19 pessoas e ferimentos em mais 18.

Outras 70 pessoas foram retiradas do Beilong Hot Spring Hotel, com os mais de 100 bombeiros e 30 viaturas a só conseguirem extinguir as chamas ao fim de três horas.

Segundo a agência de notícias Xinhua, as operações de rescaldo estão em curso e já foi também lançada uma investigação para apurar as causas do fogo.

As tragédias com incêndios na China são algo comuns, já que as regras de segurança são regularmente negligenciadas.

Em abril, 18 pessoas morreram num fogo num espaço de karaoke, e em novembro passado, uma pensão no sul de Pequim ardeu, causando a morte a mais 19 pessoas.