Festival sérvio recria os tempos medievais

O festival "Just Out" junta centenas de pessoas que recriam, durante quatro dias, os tempos medievais. Desde os hábitos ao modo de vida, é um recuar no tempo que chama milhares de visitantes e que acaba por transportar centenas de figurantes - e quem os visita - a uma época mais simples, onde não havia eletricidade.

São muitas as pessoas de toda a Europa que participam no festival. "Viemos de França. O meu papel é ajudar os lutadores a prepararem-se para o combate.", disse Matthew Brethes, um dos "atores" do festival. "Para mim isto é como uma terapia anti-stress. Podes canalizar toda a energia negativa nos combates.", admitiu "Neda", uma croata que viajou de propósito até à Sérvia para participar no festival.

Tudo tem que parecer real, até a comida no Festival é preparada apenas com ingredientes que já existiam na época. "Colocamos um cordeiro no espeto, para demonstrar como a carne era preparada naquele tempo", admite um croata que está na área da preparação da comida do festival.

A recriação chega a todas as atividades, a´té mesmo nas que servem para entreter o público que visita, como o arco em flecha.

O festival "Just out" acontece todos os anos com o mesmo cenário: o Mosteiro Manasija, no noreste do país, um dos mais importantes monumentos da época medieval. Tem 600 anos e faz parte do património da UNESCO. Este ano, como se celebra o 600º aniversário do mosteiro, os festival medieval tem quatro dias em vez dos habituais dois.