Turismo bate recordes na Europa em 2017 e Portugal é um dos 'campeões'

Tamanho do texto

O turismo na Europa vai de vento em popa e em 2017 foram batidos todos os recordes de chegadas internacionais, com um total 671 milhões de viajantes, mais 52 milhões do que em 2016.

As receitas acompanharam a tendência e subiram oito por cento para um valor superior a 440 mil milhões de euros. No relatório divulgado pela Organização Mundial do Turismo, Portugal é um dos destaques a nível continental.

O país ocupa o oitavo lugar do ranking, com uma receita de 15 mil milhões de euros, um aumento de cerca de três mil milhões face ao ano anterior.

O líder de receitas no turismo na Europa em 2017 foi Espanha. O país vizinho atraiu mais de 81 milhões de pessoas e arrecadou quase 58 mil milhões de euros em receitas.

Logo a seguir ficou a França, com cerca de 52 mil milhões, apesar de até ter registado mais visitantes: quase 87 milhões.

O pódio fica completo com o Reino Unido, que encaixou 51 mil milhões de euros com pouco mais de 37 milhões de entradas no país.

O turismo tem um peso cada vez maior na economia das nações europeias. Porém, é cada vez mais visível o reverso da medalha.

As faces mais visíveis do lado sombrio do turismo são a poluição em determinadas regiões e os efeitos de gentrificação e especulação imobiliária.

Portugal é um desses casos a nível europeu, com o centro das cidades a esvaziar-se para os turistas. As rendas e os preços das casas nas principais cidades portuguesas dispararam nos últimos anos e a tendência parece estar para durar.

Receitas do turismo na Europa em 2017

1.º - Espanha - 57,9

2.º - França - 51,8

3.º - Reino Unido - 43,7

4.º - Itália - 37,7

5.º - Alemanha - 34

6.º - Turquia - 19,2

7.º - Áustria - 17,4

8.º - Portugal - 15

9.º - Suíça - 14,5

10.º - Grécia - 14,1

(Em mil milhões de euros)

Fonte - Organização Mundial do Turismo