Incêndio em ferry na Grécia

"A situação no navio era de caos, pensávamos que íamos sufocar com o fumo. Nem me lembro de nos vestirem os coletes salva-vidas, ou se devíamos abandonar o barco em botes. Não sabíamos o que estava a acontecer, limitámo-nos a rezar e conseguimos chegar aqui", explica Alexia Panagiotopoulou, uma passageira.

"Estávamos numa cabina, a dormir, quando bateram à porta e disseram-nos para irmos para o convés. Disseram que o fogo estava sob controlo, mas havia muito fumo", adianta Pannagiotis Zeregoulas, outro passageiro.

A guarda costeira está a investigar as causas do incidente no Eleftherios Venizelos que acontece no momento de pico do turismo na Grécia. Dezenas de ferrys fazem, diariamente, esta travessia carregados de visitantes.