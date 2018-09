Embaixadora na UNESCO: "O Brasil todo está de luto"

A euronews entrevistou a embaixadora do Brasil na UNESCO, Maria Edileuza Fontenele Reis , que nos fala de um país em luto e reconhece a degradação do Museu Nacional, embora defendendo os esforços do governo para o recuperar:

Ele estava num estado de conservação que requeria muita atenção. [...] A diretora do património do IPHAM, do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, hoje de manhã, juntamente com o ministro da Cultura, já foram para o Rio de Janeiro, para verificar o que é possível fazer e o que foi feito. Ambos estavam cientes do estado precário de conservação e estavam envidando esforços para obter recursos para reforçar a preservação do museu. [...] Infelizmente a tragédia ocorreu, antecipando-se às obras de intervenção de que tanto o museu necessitava.

É realmente uma tragédia. O Brasil todo está de luto."